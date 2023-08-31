高林股第二季合併營收4.68億元、本期淨損0.17億元、每股虧損0.07元；上半年合併營收7.41億元、本期淨損0.43億元，每股虧損0.19元。7月合併營收1.30億元、年減幅38.79％；前七月合併營收8.79億元，年減47.37％。

高林股表示，工業用縫紉機是落後指標，高通膨、歐美成衣市場不好，影響高林股銷售，就連日本工業用縫紉機大場Juki委託高林股代工生產烤克車訂單，也因Juki減少外包而劇減。高林股原本預期第三季景氣好轉，目前看不到轉好的跡象，只能期待第四季或明年第一季景氣變好。

高林股指稱，為拓展市場，高林股將參加9月25日起在上海舉行中國國際縫紉設備展，展出繪以節能減碳為主軸，推出強調效能及效率的機台搶單。

高林股主管指出，第三季大環境出口雖比去年同期衰退，年減幅縮減。目前越南市場嚴重衰退，但印度市場成長，大陸市場第三季需求也慢慢變好。歐洲市場去年第三季因俄烏戰爭而下滑，比較基期較低，高林股預期第三季出貨及營收，可望比第二季微幅成長。

高林股主管指出，高林股外銷持有幣別以美元居多，近期新台幣兌美元匯率貶值，第三季有機會認列數千萬元匯兌收益，加上處分美國子公司房產，預計第三季認列數千萬元的處分資產利益，第三季憑藉業外收益的挹注，有機會轉虧為盈。今年營收轉正成長無望，力拚全年不虧損。