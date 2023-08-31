立委王鴻薇今再度開記者會，她派助理現勘停車場發現，前瞻停車場平日使用率僅26％、假日也只有34％，痛批縣府說謊。屏縣府則反批，不要用2天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要。（蔡雯如攝）

立委王鴻薇（圖）31日舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，揭穿周春米謊言！」記者會。（劉宗龍攝）

立委王鴻薇先前質疑屏縣府前瞻6座立體停車場，根本是「蚊子館」，但卻被縣府反駁，停車率已逐漸成長3成，每逢假日也幾近停滿滿。王鴻薇今再度開記者會，她派助理現勘停車場發現，前瞻停車場平日使用率僅26％、假日也只有34％，痛批縣府說謊。對此，屏縣府反批，不要用2天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要。

王鴻薇說，她上次拿審計部資訊，質疑屏東6處停車場獲得12億6000萬前瞻補助，使用率卻不彰，但縣府卻強力護航稱，停車場使用率平日達3成、假日達4成，更喊話她親自到屏東看看，因此她助理在8月20、21日前往視察。

根據視察結果，民生停車場假日使用率只有35％、平日使用率21％；屏東菸廠停車場假日使用率37％、平日使用率27％；信義停車場平日、假日皆為44％；幸福公園停車場假日24％、平日是25％；仁愛路公園停車場假日28％、平日26％；中華路公園停車場假日44％、平日13％。

王鴻薇說，6處停車場整體平均下來，假日使用率34％、平日使用率26％，這難道不是蚊子館嗎？且調閱地圖發現，信義停車場、幸福公園停車場、仁愛路公園跟中華路公園等4座停車場分別距離在450至650公尺間，屏東縣府說超前部署，難道這些停車場是部署到20年、30年、50年後嗎？

除了使用率低落、停車場過於密集，王鴻薇也點出現場缺失，她說，信義停車場標線斑駁，屏菸停車場外面的停車顯示版因廠商沒給錢，壞掉不能修也不給用。王鴻薇強調，她本於民代職責監督天經地義，但民進黨面對質疑總是模糊焦點，不要只會戰南北，浪費納稅人的錢。

對此，屏東縣府回應，縣府2022年疫情期間陸續啟用停車場，從停車場的整體數據顯示，各停車場只要在假日或重大活動期間，都會出現滿位的狀況，例如屏菸立體停車場，去年1至9月平均停車率是20％，到了去年12月到今年7月的平日尖峰停放率即達49％、假日尖峰是78％，今年各類活動期間更是達74％至100％，其他停車場的停放率成長曲線也大致如此。

針對王提到停車場各項缺失，屏東縣府反駁，屏菸停車顯示器因天雨進水受損，目前尚未修復完成驗收，無法啟用；仁愛路停車場只有一間哺乳室的水龍頭損壞，廁所根本沒有封閉；民生停車場20、21日沒問題的，只有22日因雨太大，面板受潮故障，但很快就修復。

屏縣府說，請王委員的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事，另外，重北輕南是當年國民黨政權的執政取向，現在屏東正在努力向前、疾起直追，當年政策導致建設失衡，人口流失的果，如今卻被引用為因，說三道四，這種傲慢的邏輯思維，令人遺憾。