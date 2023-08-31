桃園大園29日中元遶境活動，警方共開出57件違規。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區仁壽宮辦理慶讚中元放水燈陣頭遶境，有民眾29日晚間拍下，在中正東路上遇到廟會塞車，有一群「廟會猴子」騎著機車緊跟在車陣後，多人都沒戴安全帽，一名員警就停在車陣後方，當下疑沒上前開單就轉進對向車道，引發爭議。對此，大園分局回應，警方皆有依規定開單，當晚共舉發57件違規。

這段影片昨晚在網路社群瘋傳，更有網友譏「猛虎難敵猴群」，不過大園分局澄清，29日晚間執行大園仁壽宮遶境活動交通疏導勤務，發現部分民眾有交通違規情形，警方皆依規定製單，另依《道路交通管理處罰條例》第7條之2，現場不宜攔停舉發部分，警方也依蒐證畫面逕行舉發。

大園警方指出，現場共舉發未戴安全帽28件、無照駕駛15件、未依規定兩段式左轉10件、後視鏡損壞不修復2件、酒駕1件、闖紅燈1件等違規行為，共57件。警方表示，將持續針對違規行為嚴正執法，呼籲民眾行車上路務必遵守交通規則，以確保自身及他人用路安全。

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