台灣糖尿病患者約有230萬人，如何控制血糖數值、預防糖尿病頗受關注。研究發現，如果每天喝最多5杯綠茶，持續一個月就可降低血糖水平，進而預防第2型糖尿病，此外，綠茶可降低腸道發炎機率，並減輕腸漏症症狀。

腎臟科醫師江守山在其臉書引述一篇發表在期刊《Current Developments in Nutrition》的研究。該研究是由美國俄亥俄州立大學的研究團隊進行，以了解綠茶萃取物對血糖、腸道的影響。

研究人員連續28天給予40名參與者綠茶補充劑、而非綠茶本身，此補充劑相當於每天喝5杯綠茶的數量，參與者中有21名有代謝症候群，也就是腹部脂肪過多、高血壓、高血糖、高血脂問題，而代謝症候群會增加心臟病與糖尿病的風險。其餘19人則均為健康者。

研究人員讓2組人均服用綠茶萃取物28天，之後再改用無綠茶萃取物的安慰劑，參與者還被要求，實驗期間要減少食用富含多酚的食物，也就是少吃水果、蔬菜、香料中的抗氧化劑等，藉以排除任何健康改善是因為飲食因素所造成，以便了解綠茶萃取物對健康的影響。

研究發現，服用補充劑後，受試者的空腹血糖都遠低於服用安慰劑時，且腸道炎症發生率也降低。研究人員認為，綠茶對人體的效用有助於解釋已知的心臟與代謝的益處。江守山則表示，擔心心臟健康的民眾，建議現在開始喝綠茶，有助改善血糖、預防代謝疾病，進而保護心臟。