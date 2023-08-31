國民黨籍立委王鴻薇31日又開記者會批判屏東縣的前瞻停車場工程，並播放影片想要證實「屏東前瞻蚊子館」一事，對此，屏縣府稍早強勢回擊，縣府指出，請外來者不要用2天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要，並直言「這種傲慢的邏輯思維，令人遺憾」。

縣府回應聲明先是指出，「對於又要回應來自台北市選區的立法委員王鴻薇，深感無奈」，接著表示，屏東縣這幾年的具體改變與進步，被各界肯定，其中屏東市區因為有勝利星村、屏菸1936基地、森林圖書館、屏東觀光夜市等，再加上市區重大活動的舉辦，除本地人的移動外，也出現愈來愈多的外地人潮。

縣府稱，再加上現代城市的發展，興建立體停車場都是趨勢，這是避免市區充斥違停，影響市容的必要解決方式，屏東如此，其他縣市也是如此，所以就像都市計畫必須為城市未來發展預做規畫準備一樣，公共設施的建設如果跟不上發展腳步，勢必讓城市發展陷入雜亂。

縣府續道，停車空間的準備就是其中之一，因為停車方便是吸引客源的重要條件，縣府從2019年開始規畫停車場，並在2022年疫情期間陸續啟用，從一開始疫情影響，到縣府逐步培養民眾停放習慣後，從停車場的整體數據可以看出，各停車場只要在假日或重大活動期間，都會出現滿位的狀況。

縣府舉例，屏菸1936立體停車場，去年疫情期間1至9月平均停車率是20％，到了去年12月至今年7月的平日尖峰停放率即達49％，假日尖峰是78％，今年舉辦各類活動期間是高達74％至100％，其他停車場的停放率成長曲線也大致如此，以仁愛路停車場、幸福公園停車場來說，只要辦理體育賽事、音樂活動、聖誕季活動期間就是一位難求。

因此縣府強調，請外來者不要用2天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要，屏東過去缺乏重大建設，因為重北輕南是當年國民黨政權的執政取向，現在屏東正在努力向前、疾起直追，結果，當年政策導致建設失衡，人口流失的果，如今卻被引用為因，說三道四，這種傲慢的邏輯思維，令人遺憾。

至於停車位顯示器用帆布蓋住是因為沒有付錢一事，縣府澄清指出，其實是因為該顯示器在天雨進水受損，目前尚未修復完成驗收，無法啟用，另外，仁愛路停車場只有1間哺乳室的水龍頭損壞，廁所根本沒有封閉，而民生停車場只有8月20、21日都是沒問題的，只有8月22日當天因雨太大面板受潮故障，很快就修復了，因此，請王委員的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事。

王鴻薇前瞻屏東停車場蚊子館