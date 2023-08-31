《趣桃Chill嗨嗨》網路節目邀請外景主持人Dora探索桃園多元文化魅力。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

《趣桃Chill嗨嗨》一探千年藻礁秘境，揭密桃園濱海獨特的海客文化。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園過去背負「最難玩城市」，新市府上任後為打破刻板印象，在「桃園事」YouTube頻道開播網路節目《趣桃Chill嗨嗨》，由《食尚玩家》主持人謝雨芝Dora主持，10集節目帶領探索桃園祕境，像是有千年藻礁的海客文化、大溪第二個過年的「大溪大禧」遶境、走進《茶金》歲月的客家茶文化館等，帶領觀眾一探桃園的多元文化與生命力。

桃園擁有豐富多元的人文樣貌，包括閩南、客家、原住民族與新住民族等多元族群，在生活方面也有廟宇、品茶、眷村及埤塘等多樣文化，桃園市政府推出YouTube網路節目《趣桃Chill嗨嗨》，特別邀請《食尚玩家》主持人Dora，以全新活潑有趣的視角，走訪桃園的各個角落，深入體驗桃園的美景與人文，並為觀眾帶來高質量的知識內容。Dora的幽默主持風格，不僅極具娛樂性，文化體驗旅程也富有教育價值，適合闔家共賞，非常適合全家大小一起追。

《趣桃Chill嗨嗨》於「桃園事」YouTube頻道播映，總共10集節目，首集節目前進龍潭客家茶園，尋找聞名全球的「東方美人」茶，直擊百萬好茶的生產基地，實際體驗製茶過程。Dora也前往台灣客家茶文化館，了解台灣茶行銷全球的軌跡，並品味六國茶香，由專業的調茶師講解茶具、茶葉、泡茶及品茶。

後續節目內容也將引領觀眾一同揭開更多桃園的特色文化，例如探索桃園濱海獨特的海洋客家文化，展現友善環境、生態永續的生活型態；介紹大溪第二個過年關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」遶境活動，展現當地陣頭共襄盛舉，以虔誠信仰結合精彩演出的精彩時刻。並且將前往臺灣唯一融合滇、緬、泰族裔特色的龍岡魅力金三角，揭露戰時記憶並體驗雲南少數民族的特色美食與打歌文化。

想知道桃園哪裡最Chill最有特色，一定要鎖定《趣桃Chill嗨嗨》節目，接下來還有更多豐富、有趣的主題，即日起至10／27每周五在「桃園事」YouTube頻道更新影片，歡迎跟隨Dora腳步，一起踏上桃園Chill嗨嗨之旅，體驗無限精彩！