國民黨總統參選人侯友宜先前對鴻海創辦人郭台銘禮讓尊重，然在郭台銘宣布參選總統後，侯友宜便對郭相關提問都冷淡處理，31日媒體再問何時會與郭會面，侯友宜僅稱「謝謝」；被問到國民黨副主席連勝文稱曾與郭交流，卻遭郭台銘打臉，侯友宜也回「不清楚他們的事情」。態度冷淡，似乎在展現逢「郭」不談的態度。

侯友宜先被問到，中國國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言於8月30日下午4點前往山西運城解州關聖帝君祖廟參訪，其中宋濤朗誦「結義圖石碑」上的「背義忘信，天人共戮」，是否是在暗諷郭台銘？侯只表示，他對這件事情不予評論。

接著媒體又問到，連勝文29日稱他與郭台銘交流，獲得答案卻是「郭上侯下」，今日遭郭陣營否認。侯貌似未聽過此事，最後只回應，「我不清楚他們兩個的對話內容，沒有辦法評論」，被問到什麼時候會跟郭台銘會面，侯友宜也僅回應「謝謝。」

而智庫執行長柯志恩也急忙坐下結論，「好的，都沒有辦法評論，記者會到此結束謝謝大家」。媒體持續追問郭台銘相關內容，侯友宜僅說謝謝後步離會場。