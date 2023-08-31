二十國集團（G20）峰會即將於今年九月上旬在印度召開。在去年的峰會上，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平進行了雙邊會晤，為陷入低谷的美中關係止損。不過，在今年，雖然有高官頻繁見面，但兩國的緊張關係並沒有實質性的緩和。美國自由亞洲電台引述學者關切，「隨著二十國峰會召開在即，兩國領導人會再度出現緩和雙邊關係的互動嗎？」

在去年11月的印尼峇里島二十國集團峰會上，美國總統拜登首次以美國總統的身份，與中國大陸國家主席習近平會面。在雙邊會晤中，兩國領導人確立了美、中保持激烈競爭、但是彼此都不希望將競爭升級成衝突的立場。這次的會面被視為是替已經陷入低谷的美中關係止跌停損，並且為2023年美、中高級官員的互訪奠定基礎與共識。

學者推估：習近平與拜登有機會在G20見面。

而在下個月，二十國集團峰會即將於印度新德里再次召開，外界關注習近平與拜登是否會藉由峰會再度會面？本週三，美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）便藉此召開了記者會，與會學者共同針對二十國集團峰會以及美國與東盟國家（ASEAN）的互動進行了前瞻分析。

報導引述戰略與國際研究中心資深研究員西格爾（Stephanie Segal）在會上表示，由於二十國集團峰會強調全球經濟協作，與會國應該會在峰會上提及對於中國大陸現今經濟疲軟的擔憂，「習近平應該會向各國保證中國政府正在強化及穩定中國經濟……由於美國和中國的領導層都會參與峰會，我相信這對於增強國際社會的信心會有幫助。」

西格爾認為，拜登與習近平有可能會藉由峰會再度進行雙方會談，「由於兩國緊繃的關係，以及雙方都擔心對彼此有誤解，只要有互動的機會，兩國應該是都會樂意參與的。」

學者：中國大陸在印度洋地區的野心使印度更加靠向美國。

報導引述戰略與國際研究中心美印政策研究項目高級顧問兼主席理查德．羅索（Richard Rossow）分析，峰會期間，拜登應該會與印度總理莫迪進行會面，並且針對美、印之間的安全合作進行討論：「包括經濟方面的合作，美、印想把供應鏈從中國外移。……（國防安全方面），印度希望美國將安全戰略拓展至印度洋區域，印度擔心美國只關注印太地區，包含台灣、東海、南海、以及太平洋島國，而不夠關注印度洋地區。印度對於印度洋地區的安全感到很擔憂。」

羅索補充表示，「中國解放軍在印度洋有越來越多活動，有時候會有十多艘艦艇同時行駛過印度洋，印度更擔心解放軍的航空母艦有一天會航行至印度洋。人們擔憂如果現在不做準備，到時如果發生了大事就會來不及。」

學者：中國大陸的威脅使得越南向美國靠攏。

報導稱，會上，戰略與國際研究中心東南亞項目高級研究員波林（Gregory B. Poling）也分析，拜登在參加完G20會議後將訪問越南，這顯示身為共產國家的越南正逐步考慮向美國及美國的盟友靠攏，並且不畏懼此舉可能會引發北京當局的報復。

波林說：「在東南亞，我們看到美國與越來越多的非盟友國家有具體合作，尤其是在海上防衛方面，越南、印尼、馬來西亞、泰國皆參與其中，東南亞地區對於美國的安全協作需求上升，全是因為中國在該地區的不良行為。」