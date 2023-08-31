一名男子表示，自家附近的麥當勞歷經2個月裝修後，取消兒童遊戲區，將其改為內用桌椅，詢問網友自家附近麥當勞兒童遊戲區存廢狀況，多數人指麥當勞的兒童遊戲區隱藏3大問題，包括安檢麻煩、造成用餐環境吵雜、有幼兒受傷疑慮等，過去曾發生兒童在遊戲區受傷，家長提告麥當勞求償7060萬的爭議。

原PO昨（30）日於PTT八卦板指出，新冠肺炎流行期間，家附近的麥當勞禁止用餐民眾使用兒童遊戲區，疫情趨緩後也未再開放。最近歷經2個月翻修再重新營業，卻不見兒童遊戲區，原本的空間變成內用桌椅，他好奇問網友們自家附近麥當勞的遊戲區是否還在，「麥當勞要收掉兒童遊戲區了嗎？」

不少網友分享自家附近麥當勞情況，並點出兒童遊戲區有3大隱藏問題，包括安檢麻煩、造成用餐環境吵雜、有幼兒受傷疑慮，「重新裝潢後遊樂區都拆掉了，椅子也變少了」、「我家附近的，幾年前就是因為小孩受傷過，就不敢開了」、「少子化，安檢麻煩」、「之前不是說有小孩受傷，家長去告麥當勞嗎？」

另也有不少人感嘆許多店面連內用出都取消，「不收座位就已經是阿彌陀佛了好嗎？」、「有的店連內用都收掉了」、「連內用座位都要收了，還留給你遊戲區？」、「內用都沒了，還遊戲區？」、「內用區都要收乾淨了，還兒童區？」