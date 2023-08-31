2023台灣米其林指南今天出爐，侍酒師獎、服務大獎及年輕主廚大獎等個人獎，分別由盧楷文、何嘉菱及蘇品瑞獲獎。

今年侍酒師獎由logy的盧楷文獲得；服務大獎則由態芮餐廳的何嘉菱獲得。

盧楷文致詞時表示，感謝米其林認可侍酒師這項行業，他平常工作就是打開酒瓶倒酒給客人，為了讓客人體驗更完整，需要更多背後努力，開心能得大獎。

何嘉菱表示，謝謝米其林肯定，感謝何順凱主廚，因為他的創作讓外場人員有很好的劇本，將美味餐點呈現給世界各地客人，還有在背後默默支持餐飲從業人員的父母、朋友們，才能讓從業人員無憂無慮的工作。同時感謝餐廳夥伴們，朝夕相處練就很好的默契，縱使餐飲業不輕鬆，但帶來的成就感是很扎實的，歡迎大家加入餐飲業。

年輕主廚大獎今年由斑泊餐廳的蘇品瑞獲獎。34歲的蘇品瑞致詞時說，感謝主辦方的肯定，這個獎是表揚整個團隊，也感謝母親的支持，讓他可以無憂往前走。（編輯：張雅淨）1120831