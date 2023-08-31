新青安政策助攻！建商推案攻勢，不減反增，據專業市調今（31）日的最新統計，今年「928檔」房市推案量可望衝上近8年第二高量！挑戰2,000億元大關，可望比去年同期激增近17％。

住展雜誌企研室經理成采錡今天表示，《平均地權條例》修法上路後的第一個房市重大檔期，北台灣新建案市場推案量不減反增，預估將突破2,000億元大關。根據住展雜誌統計，北台灣2023年房市928檔期預估推案量約2,122億元，較2022年同期增加約303億元，年增幅達16.6％，為近8年次高量。

成采錡表示，國內外政經局勢依然紛擾，不過在新青安貸款、通勤月票等話題帶動下，北台灣整體房市買氣顯露回穩跡象，且不僅自住、換屋族，購屋目的為抗通膨的置產客，也成為拉抬市場買氣的要角。

成采錡分析，不少業者觀察到新建案買氣趨穩，紛紛重啟推案計畫，部分潛銷中建案依據客戶反應調整規劃後，也將在928檔期正式公開。

住展雜誌最新調查指出，台北市928檔期的推案量最大，估計超過788億元，是去年同期的兩倍。

新北市則為北台灣第二高量，約有656億元新案會在928檔期開始銷售。

桃園市推案預估量約458億元，當中逾半案量來自中壢。

新竹地區今年928檔期推案預估量逼近200億元，案量集中北區及竹北。

成采錡表示，儘管北台灣整體買氣趨穩，區域市況仍有強有弱，像在機捷沿線重劃區，因買盤多為首購族，以及線上低首付、低總價產品選擇多，在新青安房貸及通勤月票話題影響下，市場買氣穩定。