陳時中（左）與余天（右）受邀擔任民進黨總統參選人賴清德雙北競總主委。（合成圖／中時資料照）

民進黨總統參選人賴清德今為2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證；被問到受邀擔任雙北競總主委的陳時中與余天，是否列入不分區立委？賴清德競選辦公室總幹事潘孟安受訪表示，「想太多了」，是做「桶箍」，不是來分官、加位的。

賴清德各縣市競總主委出爐，台北市總部由小英之友會全國榮譽總會長的前衛福部長陳時中擔任主委、新北市則由立委余天擔任，兩人是否列入不分區，備受關注。

潘孟安今出席受贈儀式受訪指出，這想得太多了，這次都是透過地方耆老、政界，由執政縣市長擔任各縣市競總的主委，非執政縣市就由地方耆老及政界領袖，都是大家共同推薦，競選總部主委是要去做桶箍、去奔波，不是來分官、加位的，這些都是多做延伸，任何輔選團隊或作為民進黨黨員應盡的義務與責任，團隊的人不管任何工作職稱，都要全力以赴。

被問到做桶箍，是否會去協調初選競爭的區域？他說，那當然，總部也有幫忙協調，各縣市狀況不一，競選總部就是在處理，也是做「桶箍」，要調和鼎鼐、面面俱到，攻無不克，所以這是主任委員很重要的工作，「桶箍」是這麼不好當的。

至於找陳時中來當主委，是否宣示蔡總統人馬也到賴清德競選團隊？他說，這是過度解讀，任何人馬只要是能為本土政權能延續執政，把對台灣人民的願景，把國家引領到進步繁榮的願景，是大家所期待。

他還說，今天要特別解釋，因為辦公地方無法容納那麼多人，所以來這裡借會議室是他們常態性的工作，且也是第一次各縣市競總籌備工作，有些經多次開過籌備會議已經推出主任委員、總幹事、執行總幹事，今天召開各縣市會報，也分配一些工作及未來競選期程。

他強調，所以請賴清德跟大家請託、加油，打氣，大家面對每個縣市不同選區結構、能夠分進合擊達到最好效果。

他也表示，今天幾個南部縣市還在下大雨，所以請大家以地方政務為要，所以請總幹事或執行總幹事等相關同仁出席。