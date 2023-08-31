70歲男星曾志偉18日驚傳來台住院開刀，女兒曾寶儀也低調證實，據知曾志偉此行是因動脈瘤進手術室開刀，外界好奇傷勢，香港「旅遊達人」項明生昨(30日)在臉書透露偶遇開刀後的曾志偉，形容他生龍活虎、健步如飛，不像是剛開完刀的人，對方還給他看手臂上像是被蚊子咬的傷疤，原來曾志偉動的是微創手術，還熱心要介紹名醫給項明生認識。

曾志偉本月中驚傳來台住院，曾寶儀透過經紀人表示父親「裝了一個支架」，目前恢復狀況良好，謝謝大家關心。今年曾寶儀一度想建議父親辭退TVB總經理職務，擔心患有痛風的曾志偉會太累，但後來回香港和父親團聚時，發現路上有小朋友認出曾志偉求合照、露出崇拜眼神，讓她很感動，才打消主意要求爸爸辭職。

曾志偉後來接受港媒訪問，表示自己每年都會固定到台北做健康檢查，這次意外發現有條血管脹大，才在醫生建議下決定裝支架，目前身體已無大礙。而在曾志偉來台期間，傳出TVB有意調動人事，曾志偉和TVB主席許濤可能會離開原有職位，但對此，TVB已發聲明否認絕無此事，將保留對流言的法律追訴權。

昨項明生在台北晶華飯店打卡，分享遇到剛動完手術的曾志偉，透露曾志偉跟他父親一樣一星期前動手術割除腹部動脈瘤裝支架，如今曾志偉氣色紅潤、健步如飛，動手術後的傷疤更有如被蚊子咬一樣不明顯，讓項明生也鬆了口氣，同時祝福大家都身體健康，其他網友也回：「祝手術成功，一切順利」、「想知道曾志偉推薦的醫生」、「祝項爸爸一切順利」、「曾志偉看來氣色真好」。