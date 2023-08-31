台東墜海意外！漁民「連人帶車」栽入富岡漁港

白色箱型車墜港時倒頭栽卡在膠筏上，隨後緩緩沉入海中，所幸車主第一時間開車門逃生。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

落海車輛已於3點10分吊掛起岸，經初步檢視車輛無油污外洩情事。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東富岡漁港今凌晨驚傳車輛墜海，1名黃姓漁民憂心蘇拉颱風侵襲，強風豪雨恐毀損船筏，開車巡視防颱措施時，疑似手煞車失靈，連人帶車衝落港區，所幸漁民機警逃出車外，無人傷亡。

蘇拉颱風挾狂風暴雨襲台，東南部首當其衝，台東富岡漁民戒慎恐懼，31日凌晨1點多港區傳出巨大撞擊聲，1台白色箱型車倒頭栽卡在膠筏上，船筏不堪車重向右傾斜，隨後緩緩沉入海中，所幸黃姓車主第一時間開車門逃生。

黃姓車主表示，自己是漁民，雖然事前已做好漁船防颱措施，但仍擔心入夜後風雨增強，造成碰撞損毀，所以開車來巡視綁船繩索是否牢固，沒想到車子因為手煞車失靈墜海。

海巡署第一三岸巡隊表示，經查車主為伽藍籍漁船黃姓船主，檢查該船繫纜狀況時，疑似手煞車故障失效，導致車輛滑落港區，無人員受傷。後續由民眾廖先生協助聯繫吊車廠商，已於3點10分將落海車輛吊掛起岸，經初步檢視車輛無油污外洩情事。