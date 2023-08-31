日系外資表示，瑞昱面對當前市場形勢依然緩慢，客戶依然持保守態度，而這些客戶也希望確保在市場需求恢復之時，可以有足夠的產品因應(以避免短缺)，因此，多數存在的是一些規模較小的短期訂單，目前客戶只有看到產品售完時才會再下單，總體而言，瑞昱第三季前景沒有重大變化，惟瑞昱依舊看好下半年會比上半年好，標案部分則預計會自第四季開始拉動，也就是說，迄今為止仍未看到任何項目開標跡象。至於其他產品上，瑞昱也對車用乙太網路發展持續具信心。

日系外資表示，瑞昱持續面臨產業競爭，甚至有競業出現不合理的定價，但瑞昱並不傾向朝價格戰發展，特別是消費者、個人電腦領域，但依舊會謹慎面對競爭。瑞昱儘管近期業務前景充滿挑戰，但對中長期仍持樂觀態度，例如PC升級下人工智能(AI)也隨之增加。

日系外資表示，有鑑於產品組合惡化，包括更多消費電子產品/PC，網路產品需求較少，加上庫存問題，預計瑞昱第三季毛利率可能會徘徊在第二季度水準附近，但第四季在庫存去化好轉下，毛利率有機會回溫。現階段維持瑞昱目標價350元、評等中立。