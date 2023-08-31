ASUS Expert全面升級第13代Intel Core處理器機種，支援最新Intel vPro平台，以硬體協助抵禦勒索軟體、軟體供應鏈攻擊，加乘設備安全與穩定性，並幫助資訊人員管理設備，降低企業成本；兼具組裝電腦的高靈活度及專業諮詢、售後服務，協助企業打造優質資安環境，為IT設備更換首選！

華碩商用電腦聚焦三大新品—商用筆電ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403)、商用桌機ASUS ExpertCenter D9 Mini Tower (D900MDR)與專業創作者桌機ProArt Station PD5 (PD500TE)。無論是大型企業、中小企業、政教單位採購，抑或是專業經理人、工作室團隊，都能找到最適合的機種，並擁有三年保固、到府維修，馳名的華碩商用小隊提供售前規劃、售中諮詢、售後服務，免除後顧之憂。

極輕990g起的輕薄旗艦機ASUS ExpertBook B9 (B9403)，是3款商用電腦中維一的筆記型電腦，採第13代Intel處理器，支援vPro；最高64 GB LPDDR5 記憶體，並有優異電力續航、完整I/O連接埠；強化結構設計、通過MIL-STD 810H美國軍規測試及華碩內部測試，耐用可靠，防潑水鍵盤最高承受400cc液體持續三分鐘潑灑，杜絕常見意外；全金屬鎂鋰合金機身，輕盈堅固，建議售價：NT$46,990起。