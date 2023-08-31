今年上半年，北富銀整體企業授信餘額年減0.3%，反映企業台幣授信年減2.2%，外幣授信年成長3.6%；中小企業授信年成長5.6%，佔企業授信比重36.7%，佔比提升2%。

鋐昇以建築五金扣件起家，成功建立自有品牌，目前已成為世界級泛五金零件專業供應商，產品行銷遍布全球五大洲逾100多國，是立足台灣、全球布局的企業楷模。本次鋐昇響應行政院「歡迎臺商回臺投資行動方案」，計畫投入31億元於高雄仁武產業園區興建新廠，北富銀身為台資企業最堅實的後盾，亦積極發揮金融專業，聯袂同業成功完成本次聯貸籌組，協助鋐昇貫徹「根留台灣、永續經營」經營方針，進一步帶動本土產業及供應鏈發展，創造就業機會、增加經濟動能，厚植臺灣產業發展實力。

鋐昇創立40年，董事長黃文彬以「全球最專業且值得信賴一站式購足之五金品牌」為企業願景，製造行銷從汽車、建築、太陽能到航太等各領域之五金扣件享譽國際，「PATTA」的卓越品質備受國內外認可，不僅為眾多國際車廠零組件的指定供應商，更是全球各地區建築五金的領導品牌。因應市場成長及綠化製程要求，鋐昇在高雄仁武產業園區9000坪土地將建造1.5萬個儲格的自動倉儲及智慧製造基地，並將以高雄作為全球運籌中心，搭配中國及越南廠，達成永續經營、廣闊布局之發展目標。