很多人都會觀察糞便顏色，一旦排出紅便，不免就會擔心是否罹患大腸癌的可能。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示，若大便呈紅色，也可能是食物染色所致，不一定是血便，並列出6種可能原因，包括色素與食物染色、痔瘡、肛裂、瘻管、發炎性腸道疾病及大腸息肉。她指出，要區分為血液還是食物染色，關鍵就在於有無疼痛，若伴隨痛感，務必要特別當心。

黃郁純在粉專「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，正常排便是咖啡偏向土黃色，主要與膽紅素有關，其為紅血球分解後形成的色素，可想像成衰老的紅血球凋零後與蛋白結合，再儲存膽汁排出，正常顏色是黃色或綠色，因此直接影響糞便顏色。若排便呈紅色，她提到，背後可能有6種原因：

1、色素與食物染色：黃郁純解釋，若在飲食中攝取到紅色色素，即會反應在糞便的顏色上，但此變化時間不會持續太久，像是未消化的辣椒和椒红素、富含甜菜紅素的火龍果、甜菜根與仙人掌果，或是櫻桃、西瓜、蕃茄，甚至含有食用色素、紅凝膠、鐵劑等，都會使糞便染色，但通常不會伴隨疼痛感。

2、痔瘡：黃郁純說明，痔瘡本是靜脈曲張的一種，通常伴隨異物感，可能會感到直腸疼痛，尤其是在上廁所期間或之後。也可能伴隨，如肛門內有腫塊、腫脹與便秘等症狀。

3、肛裂：黃郁純指出，任何人都可能患有肛管內壁的撕裂或潰瘍，包含性行為、長期腹瀉、便秘或者分娩引起的便秘都可能導致，此狀況刺痛感最重，且異物感不明顯。

4、瘻管：黃郁純說，肛門瘻管是指肛門與皮膚相通所形成的隧道，起因是肛門旁皮膚出現沒有自行癒合的傷口，產生發炎形成肛門膿瘍，可能由感染、創傷、腺體阻塞、性傳播感染等原因造成，特點在於除了血便還會有膿血流出。

5、發炎性腸道疾病：黃郁純表示，最常見為潰瘍性結腸炎，即俗稱的大腸炎，患者以男性居多，致病原因多種，可能與遺傳、免疫力降低、情緒與吸菸有關。症狀為大腸黏膜反覆發炎、潰瘍與疼痛，會反覆腹瀉多次且稀便夾雜血液黏液。

6、大腸息肉：黃郁純指出，主要是大腸壁的細胞腫塊擠壓發炎所致，當發現糞便呈粉色、淡紅色要警覺，定期接受大腸鏡檢測，若腸息肉未切除，將使罹患大腸直腸癌機率提高。

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