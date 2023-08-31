華語樂壇天后CoCo李玟生前擔任《好聲音》的導師，控訴節目方賽制不公卻遭到節目欺負與羞辱，引起網友撻伐。事件延燒多日，《好聲音》背後母公司蒸發上百億，節目也決定暫停播出，然而有網友爆料，《好聲音》暫停播出的真正原因，是有兩位導師決定退出節目。

近日有知情人士爆料，《好聲音》停播的真正原因，並非聽進網友的建議或是意識到事件的嚴重性想要及時止損，而是擔任導師的周華健以及薛之謙堅決退出，才導致節目無法正常播出，不得已停播。

對於傳聞網路也掀起兩派言論，有網友認為不可能，因為薛之謙已經簽了合約，若退出不僅需要支付違約金，還可能因此面臨打官司。但也有網友認為，既然藝人有醜聞，廠商可以向藝人終止合約甚至要求賠償，反過來藝人應該也可以向《好聲音》終止合約及索賠。

事實上，在節目上未停播前，薛之謙面對爆出的各種節目爭議完全神隱，明顯與他過往直言不諱的作風不同。而周華健則是透過經紀人回應表示：「沒有退出哦，是網路流言。」若節目沒停播，可能將繼續擔任節目導師。