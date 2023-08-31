北韓於30日晚間10時40分左右，分別從平壤地區向日本海方向發射2枚短程彈道飛彈，我外交部對此表達嚴正譴責，強調台灣會和美、日、韓等理念相近國家站在同一陣線。

外交部說，北韓已再次違反聯合國安理會相關決議，並對國際社會和平與穩定造成嚴重威脅。外交部對此要再度表達嚴正譴責，並呼籲北韓遵守聯合國安理會相關決議。

外交部強調，台灣是印太社群的重要成員，將持續與美國、日本、韓國等理念相近國家站在同一陣線，齊聲譴責，也將共同維護區域穩定、和平與繁榮。