MLB推薦賽事 : 9/1(五) 10:10，亞特蘭大勇士@洛杉磯道奇

亞特蘭大勇士與洛杉磯道奇這兩支國聯最火燙的球隊本周將正面交鋒，兩隊目前分居國聯前兩名，本季屢屢以優勢火力輾壓對手，是國聯冠軍兩大熱門，因此本週雙方的系列賽也被視為是國聯冠軍的前哨戰。

勇士本季完美詮釋「最好的防守是進攻」，團隊打擊率、上壘率及長打率皆排名聯盟第一，進攻指數高達0.841，團隊全壘打244發領先第二名的道奇44支。勇士打線可怕之處在於前後段棒次都有出色的長打能力，包含國聯全壘打領先者歐森(Matt Olson)在內，陣中有7人的全壘打數突破20發，團隊場均得分5.78分同樣獨走聯盟，是聯盟本季攻擊端最強勢的球隊。

道奇本季在左右連拳弗里曼(Freddie Freeman)及貝茲(Mookie Betts)的帶領下，進攻端繳出僅次於勇士的好表現。但與勇士相較之下，道奇後段棒次表現起伏較大，打線不如勇士完整。另一方面，健康問題將是道奇衝擊冠軍的絆腳石，馬丁尼茲(J.D. Martinez)與曼西(Max Muncy)本季都因為傷病缺席了不少場次，兩人若無法在季後賽健康出賽，道奇的火力輸出將會大打折扣。

勇士在系列賽首戰預計派出國聯三振王S.史崔德(Spencer Strider)應戰，S.史崔德本季三振功力依舊驚人，K/9值高達13.9次，但上半季卻頻頻挨轟，被全壘打數28支已超越過去兩季總和，所幸調整配球模式後，8月先發5場賽事都未再被擊出全壘打，狀況漸入佳境。道奇則預定由左投尤瑞亞斯(Julio Urías)領銜主投，尤瑞亞斯本季狀態欠佳，自責分率4.41、WHIP值1.11都是生涯新低，本季直球均速92.7英里，較全盛時期的95.1英里下滑不少，今年滑曲球的轉速2834也是生涯最低，主要球種品質下滑也導致尤瑞亞斯壓制力不若以往。

勇士近6個系列賽都取得上風，8月團隊攻擊指數高達0.876、場均得分6.48分，加上此戰作客可打滿9局，筆者看好勇士能延續近期的旺盛火力，推薦投注「大小玩法-客隊大分」。勝負盤部分，勇士打線整個賽季的長打輸出都相當穩定，加上先發投手S.史崔德有出色的三振能力，即使面對危機也能避免讓對手攻下大局，以勇士目前的攻守狀態，估計道奇也難以抵擋，因此推薦投注「不讓分玩法-客勝」。