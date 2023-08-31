亞果台南安平遊艇城黃金會所，除了雲品國際簽約進駐之外，四葉國際餐旅集團也將承租黃金會所頂樓，經營餐飲服務，加上既有的活動規劃、私廚外燴，四葉國際餐旅集團將擴大徵才，開出的薪資條件將優於台南同業，並直追北部同等產業的待遇，其中，最高職位的義大利法餐一級主廚，月薪10萬元，另有分紅和獎金。

四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯31日表示，由於他是在地台南人，對故鄉擁有一份深厚的情感，2018年創業開始，深感台南許多在地的餐飲人才，其實不輸中北部，有些甚至達到國際水準，因此，決定落腳台南擴大打造全新的餐飲品牌，深耕台南。

胡竣甯指出，四葉國際餐旅集團目前推出的產品和服務，包括活動規劃、私廚外燴、葡萄酒、雪茄、高級食材、餐飲經營、以及產地旅行，旗下也擁有多元化餐旅相關品牌，並已決定進駐亞果台南安平遊艇城黃金會所，在頂樓的4樓開始高檔餐廳，除了亞果遊艇會員，也會對外開放營業。

我國最大遊艇休閒龍頭的亞果遊艇（7566），也是轉投資、持股四葉國際餐旅集團大約6％的股東。

他說，因應餐飲服務的人力需求，四葉國際餐旅集團即起將在台南招募大約20位的餐飲高手，薪資待遇除了比台南同業多出2、3千元，甚至追平或超越北部水準。

以台南在地現在的義大利法餐一級主廚，月薪大約7到8萬元，但是，胡竣甯說，四葉國際餐旅集團開出的義大利法餐一級主廚職缺，月薪就達10萬元，另有分紅和獎金，月薪跟北部同等職缺不相上下，至於一般的廚師助理，月薪至少3萬元，也比台南現有的相同職缺2.8萬元的平均值，高逾2千元，更何況，還有多元的升遷管道和員工福利，希望能夠為長久以來薪資較低的南部餐飲人才市場，建立一個新典範。