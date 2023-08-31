一顆蘋果救台灣再度上演！國內製造業因iPhone 15等消費性電子新品將推市，新訂單顯見、備貨需求增加，製造業展現景氣回升力道。

台灣經濟研究院31日發布7月台經院製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值上升至11.13分，為2022年9月以來新高，結束連續4個月代表景氣衰退的藍燈，以全年最高分亮出今年第2顆黃藍燈，顯示向上景氣用力擺脫衰退的谷底。

台經院景氣預測中心分析，美國及中國新訂單指標在7月份出現反彈，國內製造業因消費性電子新品即將進入銷售旺季，備貨需求增加，帶動進出口、生產指數及外銷訂單等指標皆優於6月份，加上台股出現價漲量放大的效應，以及製造業廠商看好本月景氣比重增加，推升經營環境面指標，致本（7）月台經院製造業景氣信號值回升至11.13分。

台經院進一步分析細部產業，電腦、電子產品及光學製品業，7月該產業景氣燈號由代表景氣衰退的藍燈，直接轉為代表持平的綠燈，一次連跳2級，反映了資通訊產品的終端需求顯著成長，消費性電子新品上市帶動備貨，出口及生產指數等年增率由負轉正，經營環境及原物料投入等指標表現均因此推升。

從國際情勢來看，台經院指出，歐美及中國製造業PMI指標雖持續低迷，但美國及中國新訂單指標已出現反彈，中國大陸因華北風災及房地產市場持續低迷而衝擊其經濟活動，增加全球經濟前景的不確定性，未來變化情形仍須持續觀察。