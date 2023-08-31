高端新冠肺炎疫苗技術獲世衛組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）許可，疫苗技術將透過WHO平台技轉給需要的第三世界國家，被質疑賤賣。衛福部前部長陳時中今受訪表示，「蛤？這（技術轉移）是貢獻全世界」。

陳時中今出席民進黨總統參選人賴清德召開各縣市競選總部三長授證會議，被媒體問及是否對高端疫苗感到驕傲？他斬釘截鐵表示，「那當然」。