高端新冠肺炎疫苗技術獲世衛組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）許可，疫苗技術將透過WHO平台技轉給需要的第三世界國家，被質疑賤賣。衛福部前部長陳時中今受訪表示，「蛤？這（技術轉移）是貢獻全世界」。

陳時中今出席民進黨總統參選人賴清德召開各縣市競選總部三長授證會議，被媒體問及是否對高端疫苗感到驕傲？他斬釘截鐵表示，「那當然」。

青銀經驗傳承無斷層 北分署輔導企業進用退休技術人才
醫師助理遭美工刀砍後頸血染白袍 行凶男因這1事獲輕判
大陸與不丹畫界聯合技術小組成立 雙方同意密集邊界談判
#技術 #陳時中 #高端疫苗 #被質疑 #賤賣