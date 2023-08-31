去年洋基超級強打「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出62轟，譜出史上第9度的單季60轟賽季，不過同樣能帶給對手重傷害的二壘安打，單季出現超過60支的次數僅有6次，比起球員一季60轟還要罕見。

道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）生涯長打率衝破5成，是個不折不扣的頂尖強棒，雖然生涯沒有拿過全壘打王頭銜，不過弗里曼有3個賽季的二壘安打數排在龍頭。本季大概剩下1個月的賽程，弗里曼二壘安打數已經來到50支，創下單季生涯新高。

如果弗里曼持續維持進度，有望自1936年梅迪威克（Joe Medwick，64支）、傑林格（Charlie Gehringer，60支）後，再有球員飆破60支二壘安打，目前記錄由1931年效力紅襪的韋伯（Earl Webb）所擁有，該年他敲出67支二壘安打，不過韋伯和另一位寫下60支二壘安賽季的伯恩斯（George Burns，1926年64支）未能入選名人堂。

1950年柯爾（George Kell）以56支二壘安打結束賽季，不料49年後才再次出現單季能敲出55支以上二壘安打的球員，大聯盟官網也整理出1999年後叩關60二壘安失敗的球員，包括2000年洛磯一壘手海爾頓（Todd Helton）的59支和2019年58支的費城人卡斯提阿諾（Nick Castellanos）。