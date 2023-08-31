美國網球公開賽（US Open）是每年度第4項也是最後1項網球大滿貫公開賽，美網通常在八月底到九月初於比莉·珍·金網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)進行，是屬於硬地球場的類型，球的彈跳較大速度快(僅次於草地)且磨擦力強，考驗著球員的反應能力與移動速度。

男子組本屆最有機會奪冠的球員分別是N.喬科維奇(Novak Djokovic)以及阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz Garfia)，N.喬科維奇生涯至今拿過(2011、2015、2018年)3次美網冠軍，今年前三個大滿貫也囊括了澳網和法網兩座冠軍，身為23次大滿貫得主的紀錄保持人喬科維奇，本次美網備受期待再下一城。

阿卡拉茲是西班牙男子網壇最年輕的世界第一，被廣大球迷稱作蠻牛納達爾(Rafael Nadal)的接班人，年僅20歲的他，在去年的美網拿到了生涯第一座大滿貫，今年的溫網再次捧起金盃，向大家展現了他不僅擅長紅土場地，硬地和草地球場也是他的拿手好戲。

阿卡拉茲和喬科維奇曾經有過4次交手紀錄，去年馬德里大師賽雙方首次交鋒由阿卡拉茲拿下勝利，今年法網喬科維奇在上次失利的紅土球場報仇成功，七月中的溫網決賽雙方在草地上第三次對決，大戰五盤以後由年輕力壯的阿卡拉茲取得雙方交手的第二勝，第4次碰頭是前兩週的辛辛那提大師賽決賽，最終由喬科維奇險勝並追平兩人對戰比數成為2-2，期待實力平分秋色的當代網球兩大高手在美網帶給觀眾精彩的第5次交鋒，喜歡運彩的朋友們可以考慮參考雙方上一次(第4次)交手內容，因為同樣在硬地場地出賽喬科維奇的表現似乎更為出色！