據紅星新聞報導，今年內第二輪存款利率下調已經箭在弦上。據多家媒體報導，大陸多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率。幅度方面，存款期限越長下調幅度越大，且3年期、5年期下調幅度或高於上一輪。

據《北京商報》報導，從某股份制銀行獲悉，該行定期存款掛牌利率預計9月1日下調，一年期擬下調10個基點，二年期擬下調20個基點，三年期、五年期擬下調25個基點。

另據界面新聞報導，多位國有大行人士證實，存款掛牌利率和大額存單利率都將下調。一位大行個金條線人士表示，「存款利率和大額存單利率都會下調，力度在10到25個基點，期限越長的下調幅度越大，最快明天（9月1日）就會公佈。」

多家銀行網點客戶經理表示，尚未收到正式文件，但可以確定的是，存款利率調降確有其事。有客戶經理表示，已經接到過口頭通知，要求做好客戶疏導工作。

報導稱，如果此輪存款利率下調落地，這也將是年內第二次存款利率下調：2023年6月，主要商業銀行主動調整存款掛牌利率，並陸續帶動中小銀行存款利率下調。目前主要商業銀行1年期、2年期、3年期、5年期存款掛牌利率分別為1.65％、2.05％、2.45％、2.50％，實際存款利率可在此基礎上加點。

隨著貸款利率持續下行，絕大多數銀行息差收窄的壓力愈發凸顯。

大陸國家金融監督管理總局發佈的數據顯示，上半年商業銀行淨息差為1.74％，與第一季持平，其中大行、股份行淨息差繼續下行至1.67％、1.81％。近期討論熱度頗高的存量房貸利率調降，也或將加劇銀行業的息差壓力。

大陸央行2023年第二季貨幣政策執行報告中提到，商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平，這樣也有利於增強商業銀行支持實體經濟的可持續性。

分析普遍認為，本次存款利率調整是銀行普遍存在息差壓力背景下，LPR（貸款市場報價利率）下調的必然結果。稍早之前，8月21日公佈的最新LPR報價顯示，1年期品種報3.45％，較前值下行10個基點；5年期以上品種報4.20％，與上月持平。

據《每日經濟新聞》報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在6月和8月1年期LPR報價下調、以及近期10年期國債收益率持續下行推動下，新一輪存款利率下調過程或將開啓。這將緩解銀行淨息差收窄壓力，持續降低實體經濟融資成本，並推動銀行較快下調存量房貸利率。