《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲大師（EMEA Masters）夏季賽已進入準決賽階段，來自歐洲各地包括法國、西班牙、德國、義大利、葡萄牙…等國家或地區的16支代表隊伍，歷經約兩個星期的競賽，目前晉級至準決賽的4支隊伍，分別是MRS戰隊（Movistar Riders）、馬可電競（Macko Esports，簡稱MCK）、GO戰隊（Team GO）、KC戰隊（Karmine Corp）。

準決賽的首場比賽，安排在本週四（8/31）的晚間23:00進行，Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

8/31（四）23:00，馬可電競 @ MRS戰隊，推薦：不讓分「馬可電競」勝

先說MCK，來自PG國民聯賽（PG Nationals）的義大利隊伍MCK，本屆夏季賽中仍未嘗一敗，不僅小組賽以6戰全勝的完美戰績，晉級8強淘汰賽，在8強賽中，對上葡萄牙隊伍GTZ戰隊，更是以直落3的比數，淘汰對手，晉級4強。數據方面，MCK的戰損比（Kill to Death ratio）2.03，平均每局18.7個擊殺、9.2個死亡，在16支隊伍中，排名第2。MCK的雙核心－中路Six10和下路Vzz，在本屆賽事表現亮眼，Six的招牌英雄「阿璃」（Ahri）出場4場，KDA值達到驚人的24.5。Vzz的招牌英雄「剎雅」（Xayah）出場6次，KDA值8.0的成績，同樣名列前茅。

再說MRS，來自超級聯賽（SuperLiga）的西班牙隊伍MRS，這支傳統強隊在本屆賽事的戰績不如MCK亮眼，小組賽6戰3勝的「帳面」成績，相較於其他同樣晉級4強的隊伍，顯然遜色不少，不過，若考慮MRS所在的「死亡之組」－D組，尚有來自土耳其的NASR戰隊、法國的GO戰隊、德國的UOL.SE戰隊等強隊，MRS能從中脫穎而出，說明該隊也是有相當程度的實力。在8強賽中，MRS遭遇來自法國聯賽（LFL）的BKR戰隊（BK ROG Esports），雖然BKR在小組賽拿下5勝1敗的戰績，但也不敵MRS，MRS最終更是以直落3的比數，淘汰BKR，晉級4強。數據方面，MRS的戰損比1.37，平均每局18.3個擊殺、13.4個死亡，在16支隊伍中，排名第5。

本場比賽，雖然MCK所來自的義大利賽區，其競技強度不如西班牙賽區，但MCK在本屆賽事中的表現依然亮眼，晉級至4強準決賽階段，還能維持100%的勝率的隊伍，放眼本屆賽事，也就只有MCK一隊而已，看好MCK能再下一城，擊敗MRS並晉級至最後決賽。