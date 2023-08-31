根據了解，日本政府將從本財年的預算準備金中，追加約數百億日圓，也就是數億美元的經費，來支持這項措施。岸田在豐洲市場說，先匯總漁業界的各項意見，然後制定因應方針。同時，也要幫海鮮業者尋找另條銷售管道，還有持續跟中國大陸協商。

24日，不顧中國大陸極力反對的日本政府，強行將福島單方面號稱經處理過的核汙水排放至太平洋內，且為期30年之久。日本最大貿易夥伴中國大陸看到覆水難收後，便對日本祭出封鎖令，全面不讓日本水產進入大陸市場。

目前，日本政府已設立兩種基金，總金額有800億日圓，約5.48億美元，資助開發新水產客戶，以及幫暫時賣不出去的海鮮妥善冷凍保存等。在中國大陸開始封殺日本海鮮產品的初期，日本政府還一度嘴硬，不會特別金援自家水產。

路透社指出，2022年至少有700家日企，出口海鮮商品至中國大陸，總金額在6億美元左右，故成為日本最大出口地區，其次是香港。在日本核汙水確定已排海之後，香港也宣布禁止輸入來自日本10個區域的水產。

25日，日本水產部長曾喊話政府，要讓日本海鮮輸出全球多元化，不要過於集中在中國大陸上。不過，2022年期間，日本出口的扇貝，有一半以上都被中國大陸買走。

為了要讓中國大陸撤銷對日本水產的禁售令，日本政府也把腦筋動到外交手段上。部分日本官員甚至聲稱，中國大陸應該基於科學基礎來行事，故將要狀告WTO（世界貿易組織）。