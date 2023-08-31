高鐵車站進站閘門上方可看到自由座車廂設置位置。(簡立欣攝)

高鐵車站月台會標示自由座車廂。(簡立欣攝)

台灣高鐵表示，明日起自由座車票票面就不會有「自由座車廂10-12」字樣(左)，而是改成為「限搭自由座車廂」(右)。

還以為高鐵自由座只有第10到12車廂嗎？台灣高鐵表示，近年來由於旅運需求變化，部分列車的自由座已不再限於後3節車廂，每天都有列車有4到8節是自由座，因此明日（9月1日）起自由座車票取消「10-12節」字樣；旅客可於車站內的售票大廳、驗票閘門、候車區及月台上等4處「旅客資訊顯示系統」，或是用高鐵App、高鐵官網查看自由座車廂。

高鐵自由座的精神就是「車站內隨到、隨買、隨上車」，多年來民眾早已習慣買自由座就往第10到12車廂擠。不過台灣高鐵表示，近年持續滾動調整自由座車廂配置數，部分列車的自由座車廂已不再限於第10、11、12節，目前周一到周五累計有63班次是「放大版」的自由座，共有5到8節車廂是自由座，主要都是通勤尖峰時間；周末也有29班次列車的自由座是放大的，共有4到8節車廂是自由座，充分發揮現有34組列車的運能，兼顧自由座及對號座旅客需求。

高鐵共有12節車廂，當開4節自由座時，是第9、10、11、12節；開5節自由座時，是第8、9、10、11、12節；開8節自由座時，是第1、2、3、8、9、10、11、12節。「鐵打不動」的是第6節車廂是商務車廂、第7節車廂是殘障座位車廂，不會改成自由座。

台灣高鐵表示，明日起自由座車票票面就不會有「自由座車廂10-12」字樣，而是改成為「限搭自由座車廂」。自由座車廂並不是「隨機」開放而是早已排定，旅客皆可提早於台灣高鐵App（車次查詢）及高鐵官網「快速查詢／時刻表與票價查詢」確認。

到站才買票的旅客可於進站時依循自由座指標搭乘，包括車站內售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上等4處「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置。

台灣高鐵表示，為讓自由座旅客更方便購票，今年7月起可於車站大廳內透過「T-EX行動購票」App購買自由座車票。旅客只要安裝最新版的App（6.65 以上版本），並開啟手機藍牙功能就可透過 App 的「今日自由座」專區立即購得當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應 QR code 票證進站搭車。