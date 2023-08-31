前檢察官王朝震因涉貪遭判刑7年半，出獄後轉任律師，2016年向台南律師公會申請入會遭拒，由於律師法規定公會不得拒絕律師入會申請，因此王對公會提告索賠，但因此引發爭議促成修法，法務部依修法後規定將王廢止律師證書，他不服提告，遭台北高等行政法院駁回。可上訴。

《律師法》2019年修正後規定，受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽，法務部徵詢全國律師聯合會之意見後，可廢止律師證書。

王朝震因承辦立委方醫良之子方德福逃漏稅案機會，收賄15萬，並為友人註銷交通裁罰，2010年被依貪汙罪判刑7年6月確定，王入獄在2017年執行完畢後轉任律師，向律師公會申請入會但遭拒，後來因此促成修法。

法務部在2021年函文全國律師聯合會，經全律會同意廢止王的律師證書，法務部廢止王的律師證書，要他文到後2週內返還該律師證書，未返還者，依法註銷律師證書，王不服提起行政訴訟。北高行政法院認，法務部認事用法均無違誤，判決駁回王訴訟。