上海台北城市論壇（雙城論壇）今日上午在上海舉行「台北市政府與台商座談會」。（朱紹聖攝）

上海台北城市論壇（雙城論壇）今日上午在上海舉行「台北市政府與台商座談會」，台北市長蔣萬安一行率團出席。上海市台協會長張簡珍在會前受訪時表示，希望雙城論壇能夠擴大深入交流，也希望蔣萬安鼓勵台灣年輕人來上海就業創業，追夢築夢圓夢。

張簡珍首先強調，不管兩岸關係如何，架設兩岸交流的平台，並擴大交流深化非常地重要，這對台商也是很大的鼓勵，讓台商更有自信、很安心地在當地發展。而蔣萬安市長說「雙城好，兩岸好」，這是一件非常好的事，對兩岸的交流肯定是加分再加分。

全球大環境不好，台商在大陸的事業有無遇到挑戰，希望蔣市長協助？日前才從歐洲回來的張簡珍回答說，應該說大環境不好，大陸和全世界的經濟都下行，所有的台商都遇到很多困難。但她強調，相信在疫情過後，留在大陸的台商都非常有競爭力。

張簡珍直言，大陸雖然有非常多的困難，但台商配合所有的政策「精準對接」，尤其上海市聚焦於集成電路、生物醫療、人工智慧三大產業，而這些都是台商的專項強項。她相信未來台商克服所有的困難以後，還是有一波發展跟投資的商機。

大陸青年失業率攀新高，台青是否也受影響？張簡珍認為，其實所有的企業都希望青年加入，且現在年輕人也非常有競爭力，但主要是現在年輕人要求較多，整個平台可能不需要這樣的青年，所以應該是對接困難，而非青年失業率很高。

談及當前兩岸關係對在陸台商的影響，張簡珍說，當然是希望兩岸關係好，台商才會好，經濟才會好。尤其是2022年全上海對台灣的對口貿易就達8000多億美元，所以兩岸不管是在文化、經濟、貿易方面，關係都非常深。

張簡珍最後強調，希望雙城論壇能夠擴大深入交流，畢竟我們同文同種，講的都是國語，當然也會說台語。也希望蔣市長回台後能夠鼓勵台灣年輕人能夠來上海看看，來上海就業創業，追夢築夢圓夢。

上海根萊食品有限公司總經理史家怡則表示，目前有很多原料、技術跟人才都沉澱在台灣，希望在疫情開放後，兩岸交流會更加頻繁，把兩岸的優勢加成之後，能夠更有利於兩岸及台商在大陸的發展。