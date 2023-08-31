科技公司輝達（Nvidia）在本週的監管文件中表示，美國已將其精密人工智慧（AI）晶片的出口管制由中國擴大至其他地區，包括若干中東國家。

路透社報導，美國官員通常以國家安全為由實施出口管制。去年宣布的一項類似之舉標示著美國加強打擊中國的科技實力；不過，目前不清楚對中東出口會造成什麼風險。

輝達表示，出口管制措施會波及其設計用來加速機器學習的A100和H100晶片，但不會為公司財務帶來「立即的實質影響」。

輝達未立即回應置評請求；通常管理新出口許可要求的美國商務部也尚未回覆。

輝達的競爭對手超微公司（Advanced Micro Devices）去年9月也表示，已收到新的許可要求，要限制其MI250人工智慧晶片出口至中國。

輝達、超微和英特爾（Intel）後來相繼公布計畫，要製造效能較低的人工智慧晶片以獲准出口至中國市場。

輝達在日期標註為8月28日的監管文件中，未提到實施新出口管制措施的理由。輝達去年表示，美國官員通知，相關規定「將解決產品可能用於或轉用於中國『軍事最終用途』或『軍事最終用戶』的風險」。

輝達本週未具體說明有哪些中東國家受到影響。

這家科技大廠在截至7月30日的會計年度單季銷售135億美元，大多得自美國、中國和台灣。約13.9%的銷售來自其他國家的總和，但輝達未提供中東的營收數據。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120831