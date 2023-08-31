31日的操作規模較30日續降，但因到期量亦下滑，單日淨投放增至1,480億元，本周前四日累計淨投放達8,010億元。
據路透統計，本周逆回購到期總額7,280億元，從分布來看，周三和周五到期量較大，單日規模依次為340億、1,110億、3,010億、610億和2,210億元。
另一方面，人民幣兌美元中間價31日報7.1811，較30日報7.1816調升5基點。
中國人民銀行公布，為維護月底流動性平穩，8月31日開展人民幣（下同）2,090億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。
31日的操作規模較30日續降，但因到期量亦下滑，單日淨投放增至1,480億元，本周前四日累計淨投放達8,010億元。
據路透統計，本周逆回購到期總額7,280億元，從分布來看，周三和周五到期量較大，單日規模依次為340億、1,110億、3,010億、610億和2,210億元。
另一方面，人民幣兌美元中間價31日報7.1811，較30日報7.1816調升5基點。
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