31日的操作規模較30日續降，但因到期量亦下滑，單日淨投放增至1,480億元，本周前四日累計淨投放達8,010億元。

據路透統計，本周逆回購到期總額7,280億元，從分布來看，周三和周五到期量較大，單日規模依次為340億、1,110億、3,010億、610億和2,210億元。

另一方面，人民幣兌美元中間價31日報7.1811，較30日報7.1816調升5基點。