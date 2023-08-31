許多人習慣用熱水泡奶粉喝，有網友日前突發奇想，把熱水換成冰紅茶，竟泡出超濃郁的冰奶茶，直呼都能拿去手搖店賣了，其他網友試過也讚嘆「試泡了一下真的超濃郁，難以言喻的好喝、神美味」。

原PO日前在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，媽媽平時會喝奶粉保養健康=，近日發現原來奶粉也能用冰水沖泡，於是想到「那如果用冰紅茶泡奶粉會怎樣？」便拿出冰箱裡的紅茶試沖，結果真的成功泡開。

原PO說，因為奶粉不是先用熱水泡開再加冰塊，而是直接加入冰紅茶中攪拌均勻，所以泡好的冰奶茶超級濃郁，感覺可以拿去手搖店賣了，一喝愛上，直呼「超濃郁冰奶茶很香，分享給大家這喝法。」

貼文PO出後，網友們紛紛留言：「冰水也可以？」、「全部都能化開嗎？這樣好厲害」、「好神奇」、「冰水可泡很吸引我」、「今天試了一下，真的超濃郁、神美味耶」，也有人表示，「用什麼奶粉好像真的有差，拿家裡的奶粉試泡卻失敗了」。