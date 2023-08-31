身心障礙者常覺得就醫環境不便，例如無法溝通、無法辨識文件說明、缺乏無障礙環境等。亞東醫院為照顧身心障礙婦女就醫，在各項就醫流程中融入友善軟硬體服務，包括身障抽血櫃台、身心障礙者輔具租借及特殊需求牙科醫療服務等，致力營造友善身心障礙婦女就醫環境。

亞東醫院副院長彭渝森表示，除了無障礙就醫環境和友善軟硬體服務外，亞東醫院為視障婦女設立身障藥物單一服務窗口，志工引導患者前往藥物諮詢室，由藥師進行個別指導，確保身障者用藥的安全。為讓病患能夠隨時諮詢各類用藥資訊，亞東醫院藥學部推出「亞東藥甘丹Line@」，提供個別視訊諮詢，患者可直接與藥師面對面視訊溝通，同時在醫囑系統中增加視障註記，提醒醫師和藥師注意藥物處方的特殊需求。

此外，亞東醫院提供視障婦女1對1產前衛教評估和指導，在即將生產前，醫護人員會提前帶領視障父母進入產房，熟悉環境並了解生產過程，減輕產前的焦慮感。在媽媽成功生產後，醫院會以「手拉手」的方式，引導視障父母熟悉身體護理和育兒照護。

彭渝森說，亞東醫院致力提升身心障礙婦女的友善就醫環境，也期待未來能夠有更多的同儕醫院一同專注於滿足此特殊群體的需求和問題，亞東醫院將繼續改善身心障礙婦女的就醫體驗，讓她們能夠充滿信心地迎接未來的挑戰。