台灣首創的歌仔戲移動式戲院8月23日在高雄市文化中心圓形廣場開演後，精彩的戲碼，活潑的演出，廣受大人小孩的歡迎。9/1及9/2早上10:30到11:30，由歌仔戲狂人江明龍與明華園天字團當家丑角陳進興、當家小旦孫詩雯，再次聯手，以互動玩戲、現場即興的方式，共創歌仔戲亂打秀《神仙受難記》，是一部適合闔家共賞，輕鬆詼諧的歌仔戲爆笑劇，演出採免費入場，自由入座，位子僅限600席，請盡早入座。

歌仔戲狂人江明龍與明華園天字團當家丑角陳進興、當家小旦孫詩雯，再次聯手，共創歌仔戲亂打秀《神仙受難記》（圖片來源：高雄市文化局提供）

江明龍老師表示：歌仔戲作為台灣獨特的表演藝術形式，承載著豐富的台語文化內涵，然而，歌仔戲也受到了現代社會大環境的壓力，為了讓歌仔戲重新進入民眾的生活並吸引新一代觀眾，團隊特別再次重現2018年為衛武營小時光所設計的歌仔戲爆笑劇「神仙受難記」，在當時票房秒殺，與會觀眾笑聲連連、意猶未盡，就像一句老台語說的「作戲欲煞、看戲毋煞」，歌仔戲是絕對能達到寓教於樂的功能。更希望透由這次的演出，除了能夠吸引年長觀眾重新喜愛歌仔戲，同時也將目標放在新生代觀眾身上，以創新的方式呈現歌仔戲，吸引年輕觀眾的關注。

江明龍認為歌仔戲作為台灣獨特的表演藝術形式，承載著豐富的台語文化內涵。（圖片來源：高雄市文化局提供）

廟口歌仔戲常常為了讓戲演出流暢，會以「戲抹改、用仙來救」這樣便宜行事的情節來解套，雖是硬坳的邏輯，也自成一格。而土地公則是最普遍用來救場的神仙，戲中土地公總能為劇解套，但當土地公自己遇到難關時，是否依然能迎刃而解？當神仙自己遇難時，自助、人助、天助在此還有道理嗎？

《神仙受難記》，是一部適合闔家共賞，輕鬆詼諧的歌仔戲爆笑劇（圖片來源：高雄市文化局提供）

本劇以戲中戲形式呈現，外台酬神戲班受私情影響引發錯誤，笑中有深意。「外台」形式取代用部分酬神儀式，創造毀滅蘇聯。操作假戲真作，設定中元普渡，戲班阿龍師（江明龍）尋找主事者包紅包，展示外台戲的窘境。民間戲班支持演出，陳進興與孫詩雯主演，劇中亦見參與演出。觀眾參與演出，鬧中笑點，演員與觀眾共同創造逸趣。開演前音樂節奏輕鬆，包紅包儀式參與式模式。夫妻私事帶上台，融合多種笑料。以庶民語言、諧音、四句聯、俚語突出笑點，俚俗而不粗俗。