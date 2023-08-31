據央視新聞報導，據統計，自7月1日至8月29日，大陸全國公安機關出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1858.5萬本次，環比分別上升7.1％、27.5％。大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員8241.3萬人次，日均139.7萬人次，環比增長19.88％。其中，大陸居民4119萬人次，環比增長26.24％；港澳台居民3246.6萬人次，環比增長12.82％；外國公民506萬人次，環比增長22.31％。查驗出入境交通運輸工具411.9萬架（艘／列／輛）次，日均7萬架（艘／列／輛）次，環比增長6.85％。

大陸國家移民管理局新聞發言人介紹，為應對暑期「辦證熱」和「出境遊」高峰，國家移民管理局部署指導各地公安機關出入境管理部門科學部署警力，增開辦證窗口，延長服務時間，最大限度滿足人民群眾暑期旅遊、留學等辦證需求。

同時，對因重要商務活動、參加重要會議以及赴境外就醫等緊急事由需出境的，還為申請人提供加急辦證、集中辦證等服務。大陸全國邊檢機關按照國家移民管理局統一部署，通過優化勤務組織、及時發佈通關提示指引、開足邊檢查驗通道、加強出入境客流疏導等多項措施，全力保障暑期口岸通關順暢。

深圳、珠海等地邊檢機關還加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保了口岸通關安全有序。