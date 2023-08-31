在稍早前的一般交易時段，Salesforce上漲1.45%，收在215.04美元。

亞馬遜和Alphabet旗下谷歌等主要雲端服務公司此前發布的業績顯示科技支出放緩的趨勢已近尾聲，而Salesforce的財報則讓人對科技支出在今年下半年復甦的前景更加看好。

為了刺激需求，Salesforce亦試圖讓Slack等產品與AI技術整合，並為銷售、客戶支援與營銷人員推出名為「Einstein GPT」的生成式AI產品。執行長Marc Benioff表示，我們將引領客戶進入新的AI時代。

Third Bridge分析師Charlie Miner表示，Salesforce已準備好利用未來12至18個月湧現的這一波AI投資狂潮，而調漲價格將有助於抵消在疫後遭逢的逆風。

Salesforce公布第二財季（截至7月30日）營收年增11%，為86億美元，高於市場預估的85.3億美元。淨利為12.7億美元，較上年同期獲利6800萬美元大幅成長。經調整後每股盈餘為2.12美元，優於市場預期的1.9美元。

該公司預估第三財季營收介於87億～87.2億美元，優於市場預期的86.6億美元。第三財季每股盈餘估介於2.05～2.06元美，優於市場預估的1.83元。

Salesforce將全年營收預測從345億～347億美元上修至介於347億～348億元，將每股盈餘預測從介於7.41～7.43美元上修至介於8.04～8.06美元。分析師預估其全年營收為346.5億美元、每股盈餘為7.45美元。