南韓人氣女團BLACKPINK 26、27日於美國洛杉磯進行巡迴最終場的表演，而日前網上流傳Lisa的造型越來越火辣，其中一套白色舞台裝下身布料相當少，導致Lisa半個屁股蛋露出，連Jisoo和Jennie看到後也露出驚訝的表情。

BLACKPINK泰籍成員Lisa日前在北美巡演時，一套白色舞台裝意外引發討論，可見該服裝下身短褲太短，讓Lisa臀部的微笑曲線一覽無遺，且當Lisa站在Jisoo和Jennie前面唱歌時，兩人都露出傻眼的表情，連Lisa自己在跳舞過程中，也忍不住將自己的褲子往下拉。

I can't get over Jennie's reaction after checkin' out Lisa's 🍑



ALSKDJSLAAL😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xV13ygcN7z — L🫧ch (@lalalooch) August 23, 2023

對此，有粉絲就在Dcard發文討論Lisa的舞台裝，她坦言，自己「本來超級喜歡Lisa這套衣服，整個就超級辣！沒想到在後面stage talk照到背面的時候發現…」她直言，偶像可以穿短版服裝，但仍要受到保護，「Lisa 的背面真的覺得有點太赤裸了，感覺隨時會走光，跟其他三位比起來也確實最短，眼睛不知道放哪裡」。

粉絲在Dcard發文討論Lisa的舞台裝。（圖／截圖自Dcard）

文章曝光後，許多網友也表達認同，紛紛留言：「連姐姐們也覺得太短了」、「我真的超怕她走光，看影片我也是不知道該不該看」，不過也有人認為「Lisa今天會穿這套，我相信她自己也有評估過，不用擔心她穿這樣是被強迫的」、「雖然我覺得這套好性感辣翻了，也覺得肯定是評估過不會曝光才穿上台，但…我還是覺得看起來很不安全」。