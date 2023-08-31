丹青溢彩，翰墨傳情。為進一步推動贛台兩地高校師生交流，共同弘揚中華優秀傳統文化，臺灣中華鬯廬書法學會等9家單位將於2023年11月15日至26日，在江西省美術館舉辦「贛台薈·勇毅前行—第五屆贛台高校書畫聯展」。徵稿事公告如下:

一、參展要求

本次聯展主要面向贛台兩地高校從事中國書畫專業的師生，兼顧其他中國書畫藝術愛好者。展覽規模為160幅作品，以中國畫、書法作品為主，以「贛台薈·勇毅前行」為主題，從江西和臺灣的投稿作品中各選出80幅作品參展。作品尺幅為六尺整紙（豎幅）或六尺斗方，無需裝裱。參賽作品必須為本人原創，杜絕抄襲，作品內容的原創性、合法性等由作者本人負完全責任。必須實名參賽，如有抄襲、個人資料偽造或同一人用不同姓名多次投稿等違反規定的行為，經查實，主辦方將取消其參賽資格。凡非原創作品或有悖於展覽主題及存在錯誤政治傾向的作品，將不予入選。

二、主辦單位

江西省教育廳、江西省文化和旅遊廳、江西省文學藝術界聯誼會、南昌大學、江西師範大學、臺灣中正大學、臺灣中華鬯廬書法學會

三、作者待遇

入選作品江西作者具備申請江西省美術家協會會員資格的一次條件，每位入選作者獲贈畫冊一本，組委會向入選作者頒發入選證書。

四、作品遴選

江西省參展作品請於2023年9月15日前，將創作完成的作品高清圖片及電子稿登記表（見附件）發送至江西師範大學美術學院，電子郵箱：[email protected]

臺灣地區參展作品請於2023年9月15日前交中華鬯廬書法學會，連絡人：沈致中，聯繫電話：0936091532。

第五屆贛台高校書畫聯展徵稿啟事。（圖／主辦單位提供）

第五屆贛台高校書畫聯展徵稿啟事。（圖／主辦單位提供）