日前，8月29日第五屆兩岸博物館IP授權交流論壇在南京成功舉辦。活動以「源·創」為主題，凝聚了兩岸博物館、文創專家、學者和相關從業者共同探討「數實融合，博物煥新」的議題，進行深度交流並探索文博寶藏「出圈」契機。

論壇以博物館IP為核心，旨在促進大陸及臺港澳地區博物館之間的特色交流。南京博物院、南京市博物總館、陝西歷史博物館、臺灣戲曲文物館、香港國茶博物館、山西運城博物館等優秀文博場館，以及南京設計廊、南京圖益創意科技、臺灣吉而好、臺灣太極影音等知名文創企業皆踴躍參與。

自兩岸博物館IP授權交流論壇開展至今的五年間，已匯聚了大陸和臺灣25家博物館、逾200家文創企業，以及超過500位的兩岸設計師，致力於為兩岸文創交流發展努力。兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組大陸召集人張鴻銘表示，參與每場交流活動，都能感受到新的啟發。他也期望透過多樣藝術表現形式，能繼續傳承中華傳統文化與故事。

文創展區，齊聚大陸及臺港澳眾多博物館和文創企業展品。（圖／主辦單位提供）

論壇中，南京市博物總館產業發展部副主任謝宇萌從科技賦能、文博場景煥新的角度，講述了南京文博場館通過數位化應用成為到訪南京的必要理由之一。臺灣實踐大學創意產業博士班教授陸仲雁，則以臺北故宮20年來文創發展趨勢及經驗，進一步探究博物館煥新的議題。臺灣戲曲學院戲曲文物館館長助理林珈妤則介紹了如何通過博物館數位化場景的建構，讓年輕人愛上戲曲文化。

近年來，透過數位化科技打造了多元的線上及沉浸式體驗，讓博物館IP成為當代藝文主流傳播形式。如此，激勵了越來越多的科技、創意企業積極投身參與文博產業的發展。臺灣雙融域股份有限公司副總經理林秀芬認為，現代產品研發、品牌培育、業態創新，都離不開科技的力量，是挖掘文博寶藏的另一把鑰匙。曾與故宮博物院合作打造《故宮神獸》科技藝術展的臺灣新媒體藝術家林俊廷表示，結合現代化科技與潮流元素，更能呈現在地文化特色的風貌，並將其融入大眾的日常生活，吸引更多人關注，有助於將中華藝文之美傳遞得更遠、更廣。

論壇上也宣佈了新一季兩岸博物館IP共創計畫，鼓勵臺灣與大陸的青年藝術家攜手合作，開創更具創新性、獨特性的IP，為中華美學注入現代化與活力。另外，也進一步深化了兩岸文化交流，並為文化創意產業的合作開啟了嶄新的可能性。