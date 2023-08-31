有些女人明明看似條件不差，但始終卻沒有異性追求，讓人百思不得其解。《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、摩羯女、處女女因為個性的緣故，許多異性追求者覺得她們有如女神般讓人高攀不起，所以即使再喜歡也會害怕而不敢追求。

▍獅子女

獅子女追求高品質的生活，也會通過努力為自己過上這樣的生活條件，因此為人較為闊氣！而許多人對於她們的印象，有如女神般「娶不起」，進而讓條件一般的男人，即使再喜歡也會害怕受傷而不敢追求。

▍摩羯女

摩羯女若能力非常強，會讓許多男性自歎不如。她們為夢想努力的拚勁，好強的堅韌不拔，總是令人刮目相看。摩羯女做任何事總是用實力說話，讓一般男人覺得高攀不起，進而畏懼不敢追求。

▍處女女

處女女愛挑剔，總是喜歡主導任何事，而在感情中也依舊如此，她們始終追求完美的個性，進而形成「桃花防護罩」，容易不停碎念身邊的人，讓想靠近的異性避而遠之，但處女女會隨著年紀慢慢增長後，個性將變成圓融許多，也逐漸變成男人心目中的完美女神，而不知不覺讓人覺得高攀不起。