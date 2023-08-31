樺漢今年上半年營收574.53億元，年增25.36%。展望今年下半年，雖然近期半導體景氣轉為保守不利於系統整合業務營運表現，消費性電子市況降溫亦影響北美POS訂單數量，不過法人預估，樺漢下半年營收仍可望較今年上半年成長，原因在於設計製造業務出貨暢旺，其動能主要有二，一為匈牙利新廠效應發揮，該廠係配合歐洲地區客戶需求運作，重要產品線包括ATM(自動櫃員機)、自動結帳機等，目前訂單能見度高，預估下半年出貨量再較上半年成長；其二電動車、機器視覺等終端應用領域接單暢旺。整體而言，樺漢目前b/b ratio為1.06~1.1，整體在手訂單金額尚在新高水準，今年下半年旺季效應仍可期。

此外，樺漢AIoT、AI cloud solution、智慧建築等IIoT+SI(工控設計結合系統整合)產品線的營收比重由2022年的6%提高至今年上半年的8%，樺漢預估2023年有機會超過10%，由於相關產品線毛利率高於樺漢平均水準，出貨規模擴大對獲利的助益將更勝營收。