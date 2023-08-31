每年中元節後，皆為萬里蟹季即將開始之時，萬里區漁會於昨（30）日舉辦大型中元普渡活動，新北市政府漁業處與在地漁民共同祈求出海航行平安順利及漁獲滿載，並邀請大家萬里蟹產季前來漁港品蟹。

新北市漁業處指出，台灣四面環海，更有冷暖海流流經本島沿岸，秋季漁期時逢西南季風及東北季風轉換，海象萬變，而新北市擁有全台最多共28座漁港，漁港漁村多數興建在地信仰中心廟宇等供奉神祇，以求出海平安及漁獲滿載，形成獨特的地方風俗文化。

萬里區漁會特別在30日（農曆7月15日）中元節盛大舉辦普渡，除邀請專業普渡道士主持儀式外，供品更出現少見的生薑與鹽巴，在傳統上生薑鹽巴代表「山珍海味」，普渡祭旗上則寫上船名，藉以祈求風調雨順、國泰民安、漁獲滿載人船平安，中元節後便是萬里蟹及鯖鲹等重要經濟魚種漁季，有了信仰的加持，船主面對之後漁季也更具信心。

漁業處表示，萬里蟹一年四季皆有產出，又以中秋後至過年產量最大為主要產季，為閩南語詞彙中所稱「著時」，意味著萬里蟹符合節令，產量多，肉質鮮美！當地漁民於中元普渡後便會前往西北漁場捕撈螃蟹，象徵萬里蟹產季正式揭開序幕。

新北市漁業處長簡明雄表示，對於捕蟹船主來說，出海便相當於將生命交給大自然，使其對神祈及大自然更具敬畏之心，萬里蟹產季將至，作為消費者的我們盡情享用海味的同時，亦應珍惜餐桌上一分一毫。