民進黨總統參選人賴清德今召開各縣市競選總部三長授證會議，會議結束後，賴清德離開會場下手扶梯時，被問到「賴副有沒有躺著選？」賴清德沒有對著媒體，卻微笑說略帶抖音說，「沒..有..啦」！

賴清德今結束會議離開時，被問到剛剛有沒有聊到什麼重點？他邊走邊說，「謝謝、謝謝」；正要下手扶梯時，媒體再問，「「賴副有沒有躺著選？」賴清德下著手扶梯說，「沒...有..啦」。

台中競總主委立委蔡其昌則在會中表示，「我們要選到不知道躺下來是什麼滋味」。

據轉述，賴清德在會議中指出，民進黨為台灣而生、為台灣而拼、為台灣而戰，台灣是自由國度，很多人一直在說這是民主（和平）跟戰爭之間，「這是錯誤，不能這樣說」；是為了台灣價值來選。

賴清德還說，的確現在在野黨一直罵「下架」，但這是不對的，民進黨的表現及對民主的提升等，都是很努力做到政績，「政黨是需要努力的」。

至於四腳督，據轉述，賴清德只說，「要努力」。