史家怡與蔣萬安見面前做出上述表示。上海台協會長張簡珍則表示，儘管當前全球經濟下行，大陸經濟也不好，台商遇到很多挑戰，但她表示留在大陸的台商都非常有競爭力，所以相信疫後配合大陸政策，台商進行精準對接，針對集成電路、生物醫療、人工智慧這三大台商強項產業繼續深耕，相信台商克服所有困難後，還是會有一波商機。
張簡珍表示，兩岸關係好，台商才會好，經濟才會好。希望雙城論壇平台可以再擴大，繼續深入交流，也希望蔣市長回台後鼓勵台灣年輕人來上海走走，了解上海，進一步追夢、築夢、圓夢。
台北市長蔣萬安31日與上海台協會面，聽取台商在大陸經營生活情況。針對想跟蔣萬安反映當前在陸經營需求，上海根菜食品總經理、上海台協青年部部長史家怡表示，目前台商面臨的挑戰是，很多技術跟人才都沉澱在台灣，希望疫後兩岸的交流會更加頻繁，把兩岸的優勢進行加乘，能更利於兩岸的發展，包括台商在大陸的發展。
史家怡與蔣萬安見面前做出上述表示。上海台協會長張簡珍則表示，儘管當前全球經濟下行，大陸經濟也不好，台商遇到很多挑戰，但她表示留在大陸的台商都非常有競爭力，所以相信疫後配合大陸政策，台商進行精準對接，針對集成電路、生物醫療、人工智慧這三大台商強項產業繼續深耕，相信台商克服所有困難後，還是會有一波商機。
張簡珍表示，兩岸關係好，台商才會好，經濟才會好。希望雙城論壇平台可以再擴大，繼續深入交流，也希望蔣市長回台後鼓勵台灣年輕人來上海走走，了解上海，進一步追夢、築夢、圓夢。
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