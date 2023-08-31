史家怡與蔣萬安見面前做出上述表示。上海台協會長張簡珍則表示，儘管當前全球經濟下行，大陸經濟也不好，台商遇到很多挑戰，但她表示留在大陸的台商都非常有競爭力，所以相信疫後配合大陸政策，台商進行精準對接，針對集成電路、生物醫療、人工智慧這三大台商強項產業繼續深耕，相信台商克服所有困難後，還是會有一波商機。

張簡珍表示，兩岸關係好，台商才會好，經濟才會好。希望雙城論壇平台可以再擴大，繼續深入交流，也希望蔣市長回台後鼓勵台灣年輕人來上海走走，了解上海，進一步追夢、築夢、圓夢。