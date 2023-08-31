緯創資通湖口工廠30日傍晚發生火警，員工第一時間啟動自衛消防編組，利用自設的室外消防栓滅火，未料60歲警衛在協助拉水線時突然倒地，經新竹縣消防局派遣員李宗翰線上指導判斷為到院前心肺功能停止，並立刻給予CPR，同時以AED電擊2次，消防員到場後再電擊1次即恢復脈搏，警衛在救護車上回復意識，清醒後開口問消防同仁：「火滅了嗎？」

緯創資通湖口工廠30日傍晚發生火警，員工第一時間啟動自衛消防編組。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新工消防分隊高級救護技術員張凡治表示，接獲通報有工廠火警，立刻著消防衣駕駛消防車馳往救援，接近火場時已看到濃濃黑煙，沒想到繼續搜尋火點時，卻發現疑似有人在做CPR急救。當下張凡治跳下車，1秒內從救火員化身為救護員，拿起AED、救護包等急救設備往前衝，接觸患者後確認為心肺功能停止。

得知警衛的同事已使用公司設置的AED電擊兩次，換上消防局的AED後又再電擊1次。張凡治欲為患者建立進階呼吸道時，發現有嘔吐反應，量測頸部脈搏後，張凡治轉頭告訴同仁結果：「摸得到，回來了！」患者同事得知，立刻鬆了一口氣。

張凡治說，上救護車後再次評估生命徵象時，警衛已能張開眼睛，能針對問題點頭、搖頭，後來突然開口說話問：「火滅了嗎？」張凡治此時終於放下心中大石頭。

竹北東元綜合醫院急診室醫師張耿維表示，患者過去病史有心臟病、高血壓，心臟曾經裝過支架。到院後的心電圖最初顯示為舊有心肌梗塞，未呈現新的發作。持續追蹤後，發現用來判斷是否為心肌梗塞的心肌酵素有明顯上升，因此懷疑患者倒下當時可能是受到環境壓力影響而造成心律不整。