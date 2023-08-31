國民黨總統參選人侯友宜近期祭長照政見，他主張80歲以上長者廢除巴氏量表、70至79歲患有癌症二期以上長者亦同，引起社會熱議。對此，行政院長陳建仁31日透露，未來將放寬家庭看護移工的申請門檻，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，意即現行以巴氏量表評估的方式可能有所調整；至於何時上路，衛福部次長周志浩說「能快不要慢」，有共識將儘速實施。

行政院發言人林子倫轉述，陳建仁上午在行政院會上提到，為協助失能者照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府已實施長照2.0計畫，包括社區長照與住宿型長照，但仍有家庭需要有看護移工協助，未來政府會秉持簡政便民、擴大照顧原則，放寬家庭看護移工的申請門檻，並做好社會溝通。

陳建仁說，請勞動部、衛福部儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除巴氏量表外，以及再研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡不分疾病型態或經濟能力，期間身障團體、罕病團體、家庭照護以及醫療專業等團體共同討論，並盡快獲得共識後加速推動，讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

衛福部次長周志浩補充，近期邀集需要被照顧團體、其家人及醫療機構和專家，檢視現行巴氏量表是否合適，也會以當前看起來不太合理的個案作為例子，調整相關標準，整體政策是朝放寬方向走；他也強調，未來不排除把幾種可能指標結合，讓標準變得更合適，若現行巴氏量表不夠好就加入其他指標，或是淘汰部分指標。

談及何時上路，周志浩說，雖然目前沒有時間表，但原則是「越快越好」、「能快不要慢」，若政府和民間有共識就會儘速上路。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，對於看護移工政策，政府採照顧平權、平等對待原則，而外界對巴氏量表申請資格、對象都有相關意見，將朝三大面向，包括擴大照顧，把需要照顧對象納入，其次是簡政便民，相關申請流程跟評估方式，未來不會只限定巴氏量表，只要有照顧需求都納入評估工具；最後是充分跟社會溝通，提出全面且具包容性、有效的解決方案；由於放寬只須研議行政命令，不涉及修法。