搭飛機出國一定要了解各國安檢規定，一名網友日前從日本關西機場出境，安檢時被被攔下，工作人員將他背包裡的「消暑神物」涼感頸圈沒收，他疑惑表示「台灣出境時沒有這問題」。許多網友認為應該是裡面有液體的關係，「除非把液體抽掉」；也有網友表示，關西機場報到櫃檯旁的螢幕有提醒民眾「涼感頸圈不能帶」。

一名網友在批踢踢發文指出，日前從日本關西機場出境，安檢時被攔下，工作人員將他背包的涼感頸圈沒收丟掉，表示不能帶上飛機；原PO疑惑「從台灣出境時沒有這個問題」。

許多網友認為應是頸圈裡面有液體的關係，「除非把裡面的液體抽掉，不然就不能隨身攜帶」、「應該是液體的關係，而且又是膠狀的」、「昨天從台灣出發問了航空公司，建議要託運。」

也有幸運網友稱「前幾天回來全程戴涼感頸圈都沒有被沒收」、「兩個禮拜前從成田搭機沒被沒收」；其他網友則表示，「確定不能隨身帶上飛機，從名古屋中部機場出境時，行李檢查的地方有公告及擺出樣品說不能隨身帶」、「關西機場報到櫃檯旁的螢幕有說涼感頸圈不能帶。」